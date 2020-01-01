Удобная оплата
Наличными или картой при получении
Доставим куда угодно
Работаем
по всей России
по всей России
Всегда на связи
Работаем для вас.
Каждый день на связи!
Каждый день на связи!
Выдели себя из толпы!
Грили OFYR объединяют в себе всё необходимое для приготовления самых разнообразных блюд и напитков. Одновременно запекайте, тушите, варите и жарьте как на открытом огне, так и на «умной» специальной поверхности при температуре от 230 до 350 градусов. Все это возможно на одной открытой кухне OFYR и зимой, и летом, в любую погоду.
- OFYR идеально подходит для использования на территории загородного дома, ресторана и террасы, а также на площадке любого мероприятия
- OFYR уже проверен и выбран многими профессионалами и звёздами Michelin.
- Грили OFYR объединяют в себе всё необходимое для приготовления самых разнообразных блюд и напитков.
- OFYR легко перемещать, просто чистить и он не требует специального ухода.