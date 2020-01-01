Выдели себя из толпы!

Грили OFYR объединяют в себе всё необходимое для приготовления самых разнообразных блюд и напитков. Одновременно запекайте, тушите, варите и жарьте как на открытом огне, так и на «умной» специальной поверхности при температуре от 230 до 350 градусов. Все это возможно на одной открытой кухне OFYR и зимой, и летом, в любую погоду.