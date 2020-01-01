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OFYR - зажги в себе звезду!
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Выдели себя из толпы!

Грили OFYR объединяют в себе всё необходимое для приготовления самых разнообразных блюд и напитков. Одновременно запекайте, тушите, варите и жарьте как на открытом огне, так и на «умной» специальной поверхности при температуре от 230 до 350 градусов. Все это возможно на одной открытой кухне OFYR и зимой, и летом, в любую погоду.

  • OFYR идеально подходит для использования на территории загородного дома, ресторана и террасы, а также на площадке любого мероприятия
  • OFYR уже проверен и выбран многими профессионалами и звёздами Michelin.
  • Грили OFYR объединяют в себе всё необходимое для приготовления самых разнообразных блюд и напитков.
  • OFYR легко перемещать, просто чистить и он не требует специального ухода.
Выбор только за Вами и Вашими желаниями!

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Об OFYR
Информация
Контакты
+7 (926) 710-43-93Заказать звонок
0
Корзина
Пуста